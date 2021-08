Campo estivo con Mario Tuti, Poli: "Massima vigilanza sul fascismo"

L'ultima notizia, in ordine di gravita' è il campo estivo del blocco studentesco, organizzazione fascista di estrema destra svoltosi nei giorni 17/18/19luglio scorso , a cui ha partecipato come "professore" il noto terrorista nero Mario Tuti, adesso in semili berta', facente parte un tempo di ordine nuovo e fondatore del fronte nazionale rivoluzionario, collegato idealmente alla repubblica di Salò. Lo "sdoganamento" in tutti questi ultimi decenni del fascismo, l'equiparazione del comunismo al nazismo in una recente risoluzione al parlamento europeo, di cui si sono resi responsabili anche i deputati e le deputate del partito democratico hanno contribuito ad aprire la strada a queste conseguenze. Ai comunisti e a tutti i difensori della Costituzione nata dalla resistenza, si impone la massima vigilanza

Gian Carlo Poli

(già segretario dei Comunisti Italiani ed ex Assessoredel Comune di Certaldo