Certaldo, la biblioteca 'in trasferta' al Parco Libera Tutti

Natura e amicizia, due argomenti che affascinano a ogni età, più che mai se messi al centro di incontri promossi in un contesto per tutti, nel verde e all'aria aperta. Un contesto pensato per i più piccoli, ovvero il Parco Libera Tutti, pronto a inizio settembre ad 'accogliere' la biblioteca comunale Ciari di Certaldo: il 2 e il 16 settembre 2021, sono infatti in programma due iniziative per i più piccoli fra letture e storie tutte da ascoltare.

Gli appuntamenti prenderanno il via alle 17 per proseguire per circa un'ora. Giovedì 2 settembre, spazio a "Nel mio giardino un mondo di storie", un'Ora del racconto dedicata alla vitalità della natura e alla scoperta di giardini segreti, nei quali perdersi tra fiori, animali e giochi. Giovedì 16 settembre invece è previsto un incontro dal titolo "Sotto lo stesso cielo": tutti abitiamo sotto lo stesso cielo, vivendo sogni, emozioni e desideri anche molto diversi. La proposta prevede un pomeriggio con tante letture, tante storie sull'amicizia e sulla capacità dei bambini di viverla profondamente.

Entrambi gli incontri, per bambine e bambini da 3 a 7 anni di età, sono a ingresso gratuito e contingentato secondo le misure di sicurezza anti-Covid in vigore. Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale chiamando i numeri 0571 661252 o 0571 661253 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa