Ex conceria Nobel pericolante, chiuso tratto in via San Tommaso

L'ex conceria Nobel da anni è a rischio crollo, ma non ci sono stati interventi. Il Comune di Santa Croce sull'Arno adesso chiude via San Tommaso - in prossimità con via Tiziano - per evitare spiacevoli inconvenienti proprio in prossimità dello scheletro dello stabile.

L'ex Allegrini-Nobel è una delle concerie rimaste nel centro, anche se dismessa da decenni. Da qualche tempo si parla di un progetto di riqualificazione ma all'ordine del giorno ci sono soprattutto parole d'ordine come sicurezza e decoro.

"Quest'area deve essere riqualificata e adibita a altri scopi, ma dev'essere prima di tutto messa in sicurezza. Siamo costretti a chiudere il tratto di via San Tommaso" ha scritto la sindaca santacrocese Giulia Deidda. Il motivo è che "i privati proprietari non stanno facendo quel che devono: rimettere a posto, rispettando i vincoli normativi che gli sono stati sottoposti da molto tempo".

Deidda ha concluso: "Quando dico che l'amministrazione ce la mette tutta per il decoro di Santa Croce, dico anche che ci impegniamo quotidianamente affinché situazioni come queste non si verifichino mai. Ma di fronte all'inadempienza, anzi, alla prolungata inadempienza di questi signori, io non posso che prendere decisioni spiacevoli, che sì, portano disagi al traffico delle auto in quella zona, ma almeno mantengono un livello accettabile di sicurezza delle nostre strade. Chiedo a tutte e tutti i cittadini di Santa Croce di avere pazienza".