Covid, contagi in aumento: Viareggio e Camaiore fermano la musica all'una

I contagi in aumento nella Versilia fanno paura, così i sindaci di Viareggio e Camaiore hanno deciso di evitare le occasioni di assembramento, fermando la musica all’una di notte.

Oggi il sindaco viareggino Giorgio Del Ghingaro ha firmato l'ordinanza che vieta da domani al 31 agosto, "ai pubblici esercizi ubicati presso il viale Europa - Marina di Torre del Lago di effettuare qualsiasi tipo di intrattenimento musicale sia all'aperto che al chiuso non oltre le ore 01.00".

"Il Comune - prosegue ordinanza - si riserva l'estensione del provvedimento a ulteriori aree del territorio comunale nel caso si dovessero rilevare e relazionare in ordine a problematiche simili o analoghe a quelle già segnalate dal commissariato di polizia" che hanno portato al provvedimento per la Marina di Torre del Lago”.

Il sindaco di Camaiore, Alessandro del Dotto, dal canto suo ha emanato un’ordinanza che sancisce il divieto dal 6 al 31 agosto, in orario dalle 1 alle 6, a Lido di Camaiore e nel centro storico di Camaiore "per i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande di effettuare intrattenimenti musicali (concertini dal vivo, piano bar, dj set, musica diffusa da impianti hi-fi, karaoke ecc.). Tale divieto riguarda anche i P.E. annessi ad attività principali (es. esercizi di somministrazione annessi impianto sportivo, albergo etc. e anche stabilimento balneare)".