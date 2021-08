Follonica, travolta dal treno muore una donna

Travolta e uccisa da un treno una donna alla stazione di Follonica, nel Grossetano. L'allerta è giunta oggi, giovedì 5 agosto, alle 6.15 su richiesta della polizia ferroviaria. Sul posto l'automedica di Follonica. Poco è stato possibile fare: la donna, di identità sconosciuta, è morta sul colpo. Si indaga sui motivi del fatto, se volontari o accidentali.

I disagi alla viabilità

In arrivo 21 bus che effettueranno servizio spola tra CAMPIGLIA e GROSSETO. Treno regionale 19439 (CAMPIGLIA - GROSSETO) cancellato e sostituito da bus.

Treno regionale 19412 (GROSSETO – CAMPIGLIA) cancellato e sostituito da bus. Treno regionale 4016 (GROSSETO - FIRENZE) cancellato da GROSSETO a CAMPIGLIA.

Treno regionale 19422 (ORBETELLO- PISA) cancellato. Treno regionale 19405 (PISA CENTRALE - CAMPIGLIA) cancellato intera tratta. Treno regionale 19406 (GROSSETO – LIVORNO CLE) cancellato intera tratta

Treno regionale 18270 (CAMPIGLIA MMA – FIRENZE SMN) in viaggio con +74’ Treno regionale 4014 (CAMPIGLIA MMA – FIRENZXE SMN) in viaggio con +28’ Treno regionale 18255 (FIRENZE SMN – PIOMBINO MARE) in viaggio con +17’.