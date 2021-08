Fratres Misericordia Empoli, Francesca Pinochi eletta presidente

Rinnovo delle cariche del gruppo donatori di sangue Fratres della Misericordia di Empoli che ha eletto i componenti del nuovo direttivo per il prossimo quadriennio.

Francesca Pinochi è stata eletta presidente nella prima seduta del Consiglio direttivo. Sarà affiancata, nei prossimi quattro anni, dal seguente gruppo di lavoro che compone il Consiglio direttivo: Federico Pavese vice presidente; Antonietta Francolini segretario; Raffaello Borgioli amministratore; Carlotta Campigli capogruppo e i consiglieri Antonio Rosario Fiore e Sandro Sani.

“Ringrazio i soci e il consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto fino ad oggi. Sono consapevole dell’impegno che ci attende ma confido nell’affiatamento della squadra di lavoro perché gli obiettivi da raggiungere sono molti, a partire da una nuova campagna di comunicazione per veicolare l’importanza della donazione soprattutto adesso, vista la complessità del momento che stiamo vivendo”. “Ci piacerebbe recuperare i festeggiamenti per i 70 anni di vita associativa che non si sono potuti svolgere lo scorso anno a causa della pandemia - ha proseguito Francesca Pinochi - Il 2 giugno del 1950 si è infatti costituito ad Empoli il Gruppo Fratres, primo gruppo di donatori di sangue d’Italia della Misericordia, segnando l'inizio di una storia importante. Il desiderio è quello di poter condividere insieme alla cittadinanza lo spirito associativo, compatibilmente con le disposizioni e le norme attualmente in vigore anti Covid-19”.

I soci del gruppo Fratres di Empoli sono attualmente 510 e nel 2020 sono state effettuate 656 donazioni con 344 donatori attivi.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa