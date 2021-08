Il perché del volontariato: la ricerca in Toscana del nuovo Quaderno Cesvot

“Il perché del volontariato – Una ricerca tra i volontari toscani” è il titolo del nuovo volume edito da Cesvot nella collana “I Quaderni”, scritto da Cristina Cecchini, Moira Chiodini, Camillo Donati, Patrizia Meringolo.

A differenza di altre indagini, focalizzate più sull’aspetto organizzativo degli enti di volontariato, in questo caso è stata posta al centro la figura del volontario/a, la sua storia, i suoi bisogni, le sue motivazioni, le sue difficoltà, sia prima dell’emergenza sanitaria che, soprattutto, in fase di primo lockdown.

Si è scelto di utilizzare un mixed method perché, se da una parte i dati quantitativi danno la misura di quello che sta avvenendo, dall’altra solo l’approccio qualitativo ci restituisce elementi importanti che vanno a comporre la narrativa dell’azione volontaria.

Attraverso il questionario ad hoc utilizzato nell’indagine quantitativa sono emersi temi legati ai bisogni formativi, alle necessità di supporto, alle motivazioni specifiche che spingono a intraprendere e a continuare l’azione volontaria e alle dimensioni che intervengono nel promuovere il benessere del volontario all’interno della propria organizzazione.

Per quanto riguarda le interviste semi-strutturate sono emersi, in particolare, gli aspetti legati alle principali difficoltà incontrate dai volontari nello svolgimento della propria attività e nel rapporto con l’utenza, le aspettative verso il proprio operato, le fonti di supporto a cui rivolgersi e le esperienze del volontariato durante la pandemia. Dal racconto dei volontari emerge come le associazioni coinvolte nell’indagine abbiano reagito con efficacia e immediatezza alla situazione emergenziale, attivandosi da subito per dare risposta alle criticità.

Gli Autori:

Cristina Cecchini è psicologa e dottore di ricerca. È socia dello spin-off accademico LabCom – Ricerca e Azione per il benessere psicosociale e cultore della materia in Empowerment di Comunità e Metodi Qualitativi di Ricerca presso L’Università degli Studi di Firenze. Ha acquisito esperienza nella ricerca quantitativa e qualitativa e nella valutazione di impatto. I suoi interessi di ricerca sono: la cittadinanza attiva, la promozione della salute, le marginalità sociali, il service-learning, la radicalizzazione violenta.

Moira Chiodini è psicologa e psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia breve strategica. È professore a contratto presso la Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze e docente della scuola di specializzazione in terapia breve strategica di Arezzo. È attualmente presidente dello spin-off accademico LabCom – Ricerca e Azione per il benessere psicosociale. Terapeuta selezionato del Centro di terapia strategica svolge attività di ricerca, consulenza e psicoterapia.

Camillo Donati è psicologo specializzato nell’ambito della psicologia di comunità e dei gruppi, è socio di LabCom – Ricerca e Azione per il benessere psicosociale e collabora a vario titolo con l’Università degli Studi di Firenze, supportando nella realizzazione di articoli scientifici, di progetti in ambito locale ed europeo e nella revisione di tesi di laurea. I suoi interessi di ricerca riguardano le metodologie partecipative, la partecipazione giovanile, le dinamiche di gruppo sia in ambito virtuale sia in ambito reale e l’orientamento lavorativo.

Patrizia Meringolo, psicologa, è Docente di empowerment di comunità e metodi qualitativi di ricerca all’Università degli Studi di Firenze. È la promotrice accademica dello spin-off LabCom-Ricerca e Azione per il benessere psicosociale, di cui è socia e componente del Comitato scientifico. I suoi interessi di ricerca e le sue pubblicazioni riguardano la promozione della salute e i comportamenti a rischio, la prevenzione della radicalizzazione violenta, la valutazione, il service-learning, le migrazioni e le differenze di genere.

Il Quaderno è disponibile e scaricabile gratuitamente in formato pdf, previa registrazione all'area riservata MyCesvot, a questo link. Nell'area riservata è inoltre possibile richiedere una copia cartacea del volume compilando il modulo online.

Fonte: Cesvot