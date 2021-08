Intervista a Gianluca Tursi: il fondatore di Lastello

Un comparatore attraverso il quale ottenere in tempo reale dei preventivi dalle agenzie funebri nelle vicinanze, è questo Lastello. Nato dall’idea di due professionisti del digitale, Gianluca Tursi e Francesco Gnarra, sta riscuotendo molto successo. A tal proposito abbiamo deciso di intervistare proprio Gianluca Tursi, uno dei due fondatori.

Ciao, Gianluca puoi spiegarci brevemente quando e come nasce l’idea di Lastello.it?

<<Si, l’idea del progetto nasce nel 2016, a seguito di una lunga ricerca di mercato che ha messo in evidenza il bisogno di innovare il settore delle onoranze funebri. Un settore difficile tanto dal punto di vista fisico quanto mentale ma pieno di prospettive interessanti, fermo ad uno stadio precedente l’innovazione tecnologica da troppo tempo. Molte aziende avevano difficoltà nel comprendere l’importanza del web e dei social media per aprirsi al resto del mondo e per raccontare la propria storia. Non disponevano di personale qualificato in grado di sfruttare i molteplici vantaggi offerti da internet. Abbiamo scelto dunque di puntare su una comunicazione semplice e lineare con i nostri futuri partner, il nostro punto di forza che li ha convinti ad abbandonare tutte le resistenze iniziali. Lastello, oggi come allora, punta ad un perfetto bilanciamento tra intelligenza artificiale e capitale umano per una crescita costante dei nostri collaboratori. Essi hanno a disposizione una serie di strumenti per accertare in tempo reale i loro progressi.>>

I numeri, visibili a tutti sul sito o sull’app, sembrano confermare anche una vostra crescita o sbaglio?

<<Se si guardano i risultati conseguiti fino all’anno corrente, il trend è più che positivo. Parliamo di qualcosa come più di 10000 preventivi online, 1750 persone che hanno risolto i loro problemi grazie ai nostri consulenti esperti e 790 aziende partner sparse in tutta Italia. Numeri da capogiro ma restiamo umili e continuiamo a lavorare per aggiornare costantemente i nostri servizi. Lavoriamo sodo, giorno dopo giorno, per poter essere il miglior comparatore di offerte, quando si tratta di organizzare un funerale. Sogniamo in grande e un’espansione verso altri mercati nazionali per il futuro. Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare.>>

Su quali figure puntate per implementare i vostri servizi?

<<Siamo un gruppo molto affiatato, la macchina non può andare avanti se non c’è gioco di squadra. Per vincere, bisogna costruire una squadra composta da persone in grado di ricoprire varie posizioni come nel calcio, nel basket e negli altri sport di squadra. I nostri portieri sono gli ingegneri informatici che ci proteggono sempre da attacchi di eventuali malintenzionati, risolvendo problemi di sicurezza e colmando falle nel sistema. La costruzione del gioco è affidata ai nostri fantastici programmatori che prestano attenzione tanto al sito quanto all’app. In attacco, poniamo una schiera di giuristi esperti in diritto successorio e negli adempimenti di carattere burocratico, in caso di lutto. Sono professionisti capaci di comunicare in maniera chiara con i clienti che scelgono di fare affidamento sui nostri centri di assistenza. Sul sito web e sull’app, compare tanto un recapito telefonico quanto un indirizzo mail per inoltrare eventuali richieste. In tante situazioni, ci siamo trovati ad offrire non soltanto un supporto normativo ma anche morale a persone in evidente stato di shock per la prematura morte di un familiare o di un amico. Con la pratica, abbiamo appreso come cavarcela in ipotesi del genere. >>