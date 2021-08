Itinerari storico-archeologici a Volterra, finanziato il progetto

Con D.D. n. 13232 del 14/07/2021 è stata approvata la graduatoria e la concessione dei contributi previsti dal Bando della Regione Toscana “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana - L.R. 3 marzo 2021, n.8 ” (D.D. 7558 del 30/04/2021). Il Comune di Volterra ha partecipato al Bando con un progetto dal titolo “Itinerari paesaggistici e storico-archeologici tra città e campagna” classificandosi con il quinto punteggio più alto su un totale di 46 comuni. In virtù di tale riconoscimento il progetto ha ricevuto un finanziamento di € 98.602,22 rispetto al complessivo impegno di spesa previsto di € 123.252,78.

Con la realizzazione del progetto, attraverso l'itinerario principale, si ottiene non solo una inedita valorizzazione storica e culturale di una parte della cerchia muraria etrusca superando così la possibilità d fruizione solo episodica che attualmente la contraddistingue, ma anche delle necropoli esterne dei Marmini, delle Balze e delle Colombaie quest'ultima di recente scoperta. I punti nodali dell'itinerario principale sono rappresentati dalla porta etrusca di Porta Diana e di quella etrusco romana di Porta all'Arco, dalle terme e teatro romano di Vallebuona, dalle terme romane di San Felice, dalla Postierla di Sant’Andrea, dal futuro sito collegato all’Anfiteatro Romano. Uno dei risultati della fruizione consiste quindi nel ricucire le testimonianze etrusche con quelle romane in un percorso storico culturale, senza soluzioni di continuità. La valorizzazione riguarda però la complessità dell'interazione dell'intervento antropico sedimentato e storicizzato con gli indubbi straordinari valori paesaggistici e ambientali di tutto il colle volterrano. Un percorso quindi dal quale sarà possibile apprezzare le enormi diversità paesaggistiche intorno al colle di Volterra ed entrare nella intimità di luoghi contraddistinti da un paesaggio agrario di raro valore che connette la città al territorio aperto, un paesaggio ancora vissuto e custodito dai suo abitanti. Un itinerario per cittadini e turisti da percorrere in tutte le stagioni dell’anno in grado di regalare continue e diverse emozioni.

Alla diretta fruizione delle evidenze archeologiche, monumentali e paesaggistiche è associata la progettazione di un sistema informativo di navigazione on web open source per la promozione dell'itinerario principale anche come tracciato di connessione con le attività di servizio presenti sul territorio e che rappresentano importanti risorse per la Città di Volterra. Il progetto di valorizzazione dell'itinerario principale e delle sue derivazioni potrà attivare da un lato più consistenti flussi di un turismo di qualità e destagionalizzazione dell’offerta, dall'altro fornire alla amministrazione comunale risorse finanziarie per attivare periodiche e programmate manutenzioni delle strutture edilizie oggetto della fruizione stessa.

E' prevista anche la realizzazione di un percorso escursionistico accessibile per persone disabili in luogo significativo da un punto di vista storico e culturale e di particolare interesse paesaggistico. Il percorso ha origine dal parcheggio pubblico di Via della Frana, attraversa un'area pubblica pedonale a verde e si conclude in uno spazio panoramico di eccezionale valore presso le Balze volterrane, con viste sulla Badia Camaldolese e l’intera città. Con questo intervento uno dei luoghi più importanti della città diventa finalmente fruibile ed accessibile a tutti; persone con disabilità motoria, ma anche altre categorie di visitatori potranno usufruire dei miglioramenti previsti dal progetto per una città sempre più inclusiva ed accessibile.

Un bel risultato frutto di un impegnativo lavoro congiunto tra gli assessorati all’Ambiente e al Governo del Territorio in piena sinergia e con il supporto sempre dimostrato dal personale tutto dei settori 4 e 6 del Comune di Volterra, coordinati rispettivamente dall’ing. Cristiano Ciolli e l’arch. Alessandro Bonsignori. Non pochi, infatti, sono stati gli elaborati tecnici elaborati per la partecipazione al bando: relazioni tecniche, quadro tecnico economico, piano di gestione, cronoprogramma, computi metrici et altro. Un particolare ringraziamento merita il dott. Alessandro Furiesi per la diretta collaborazione dimostrata. Un grazie anche al Consigliere Adriano Lonzi per il supporto fornito.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa