Lavori Publiacqua, ordinanza del Comune di Firenze: dal 9 all’11 agosto acqua solo per uso igienico-domestico

Divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare l’acqua potabile proveniente dall’ acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli igienico-domestici, nel periodo dal 9 all’ 11 agosto 2021 compreso, in relazione ai lavori di Publiacqua S.p.A che si svolgeranno in queste date.

Lo prevede un’ordinanza del sindaco che da’ seguito a una richiesta di Publiacqua, con l’obiettivo di contenere la domanda idrica per quei giorni, evitandone l’uso per scopi non essenziali.

Il provvedimento prende atto degli importanti lavori di ammodernamento della rete acquedottistica in programma e tiene conto, si legge, delle “valutazioni tecniche esposte dalla stessa soc. Publiacqua S.p.A. in merito alla significativa diminuzione della pressione idrica acquedottistica da attendersi in esito alle lavorazioni” e della “richiesta della stessa società di adoperarsi in ogni modo per compensare i minori afflussi limitando con ogni mezzo la domanda di risorsa idrica per tutti gli scopi diversi da quello igienico domestico”.

Chiunque violi il provvedimento è sottoposto all’applicazione di sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. I controlli sono in capo alla Polizia Locale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa