Liceo XXV Aprile, il rappresentante d'istituto: "Nuova criticità per il futuro anno scolastico"

Nuova criticità per il futuro anno scolastico, che lascia perplessi tutti i ragazzi del nostro istituto ma anche moltissimi docenti. La situazione è nata quando il Comune di Pontedera ha deciso di mandare i ragazzi della scuola Curtatone, dopo che la scuola Curtatone è stata dichiarata inagibile, al Palazzo blu.

Il Palazzo blu per l’anno scolastico 2021/2022 doveva essere occupato dagli studenti dell’Itis Marconi che, attualmente, occupano parte dell’edificio rosa del liceo XXV Aprile e alcune aule del liceo classico, di conseguenza l’istituto Curtatone occupando un piano al Palazzo blu va a togliere questo spazio all’istituto Marconi, di conseguenza l’istituto Marconi per questo anno scolastico non ci può liberare gli spazi al Liceo XXV Aprile: la sede centrale e gli spazi al liceo classico.

Quindi tutti i ragazzi del nostro liceo sono costretti a rinunciare a tutti gli spazi pubblici di ricreatività. All’interno della scuola non bisogna soltanto pensare a imparare ma bisogna pensare anche alla socialità, quindi andando a togliere questi spazi, come possono essere i laboratori ma anche le aule ricreative, si va a perdere un punto fondamentale dell’istruzione e della scuola. Noi ragazzi e io in qualità di rappresentante di tutti gli studenti esprimo le nostre perplessità e il nostro disagio per il futuro anno scolastico.

Matteo Becherini – rappresentante d’istituto del Liceo XXV Aprile