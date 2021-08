Ex terrorista Tuti ai campi estivi neofascisti, Barnini: "Chiedo approfondimenti, non si può far finta di niente"

Anche il sindaco di Empoli Brenda Barnini commenta la notizia data da gonews.it e rivelata da Rai News sulla presenza dell'ex terrorista nero Mario Tuti ai campi estivi di Blocco Studentesco, associazione giovanile neofascista legata a movimenti nazionali come CasaPound. Lo fa con un post su Facebook:

"Questa notizia è agghiacciante. Intanto sapere che esistono centri estivi neofascisti e che nessuno fa niente per impedire che questo avvenga mi pare gravissimo. In più l’offesa per la nostra città e per la memoria delle vittime del terrorista nero Mario Tuti che va a insegnare a questi ragazzi che cosa?

La cultura della violenza, le sue gesta per cui è stato condannato e con le quali ha infangato la storia della nostra città? E c’è chi grida alla dittatura per il green pass! Stiamo veramente perdendo la bussola.

Domani farò formale richiesta di approfondimento sui contenuti e la legittimità di questi fantomatici centri estivi alla Prefettura competente e al Ministero degli Interni. Non si può far finta di niente".