Niente green pass per bus, treni e metropolitane

Niente green pass per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale, e nemmeno per i treni regionali. È quanto ha reso noto il Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini durante il question time alla Camera dei Deputati. La Ministra ha sottolineando anche che, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la capienza sarà dell'80% anche in zona gialla.

Questo il commento sul green pass: "È una misura di ragionevolezza e buonsenso che non mira a vietare ma a favorire gli spazi di libertà dei cittadini ed evitare nuove chiusure e lockdown".