Omicidio di Nicola Arduini, continuano le indagini

Continuano le indagini sulla morte di Nicola Arduini, l'ex commerciante di 76 anni, originario di Napoli e residente a Piombino, trovato ucciso nel suo appartamento in via Cellini. I carabinieri stanno svolgendo sopralluoghi e raccogliendo testimonianze per fare luce sull'omicidio. L'uomo era ai domiciliari per vicende di droga. Il suo corpo è stato trovato sul pavimento della cucina con una ferita alla testa provocata da un corpo contundente. A ritrovarlo morto sono stati i familiari.