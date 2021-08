Ruba decespugliatore, denunciato

Un 40enne di Pelago è stato denunciato per aver rubato un decespugliatore. Il 7 luglio l'uomo era in zona industriale e ha notato alcuni imballaggi lasciati da un corriere. La ditta a cui erano destinati era chiusa e lui ha ben pensato di prendere un decespugliatore da 600 euro e caricarlo in auto. Ha preso solo quello e non gli altri - dove era presente la batteria dell'arnese - perché il titolare della ditta è rientrato e il ladro è fuggito. Quando l'azienda si è accorta del furto ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini di sorveglianza e rintracciato il 40enne. Il decespugliatore, ancora imballato, era in casa del malvivente ed è stato restituito al proprietario.