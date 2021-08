Ritrovata in Arno parte della refurtiva rubata a Zazzeri

Dopo il rientro amaro a Firenze, Lorenzo Zazzeri ha ricevuto una notizia parzialmente buona. Il nuotatore ha ritrovato parte dei ricordi di Tokyo 2020, che gli erano stati rubati in Toscana. Ignoti gli hanno preso dall'auto il borsone riportato dal Giappone, ma per sua fortuna non sono riusciti a rubare la medaglia d'argento, ottenuta nella 4x100 stile libero.

"Ragazzi ho ritrovato la borsa sotto un ponte in riva all'Arno, grazie all'aiuto di alcuni cittadini - ha scritto Zazzeri su Instagram - Ovviamente era praticamente vuota. Sono contento di aver ritrovato il gagliardetto e il mio pass gare. Sono dei bei ricordi".