Ruba uno smartphone al bar, denunciato

Un uomo è stato denunciato a Montevarchi per aver rubato uno smartphone. Di origini siciliane e già noto per reati simili, ha approfittato del momento di distrazione di una donna in una pasticceria del centro e le ha preso il cellulare dal tavolino, per poi fuggire. La donna si è resa conto del furto poco dopo e ha denunciato tutto ai carabinieri.

Aiutati dalle immagini di videosorveglianza, i militari in poco meno di 48 ore sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo. Nel video lo si vede mentre prende lo smartphone dal tavolino e si allontana. È stato dunque denunciato, mentre il telefono è stato restituito alla proprietaria.