Savino Del Bene, lo staff tecnico 2021-22

Confermatissimo sulla panchina, in forza del contratto sottoscritto la scorsa stagione, l'head coach Massimo Barbolini. Alcune novità invece per quanto riguardano le altre figure dello staff tecnico e medico. Il nuovo secondo allenatore che affiancherà Barbolini sarà Sandor Kantor, tecnico di origine ungherese ed ex pallavolista di alto livello. Kantor dopo l’addio al volley giocato ha iniziato un percorso da allenatore affermandosi al Volleyró Casal De’ Pazzi con il quale ha vinto diversi scudetti nelle categorie giovanili. Migliore stagione resta l’annata 2018 quando vennero vinti gli scudetti nelle categorie under 14, under 16 e under 18. Arriva a Scandicci con un grande carico di entusiasmo e pronto a mettere al servizio delle atlete l'esperienza accumulata da giocatore. Il terzo allenatore della Savino Del Bene Volley sarà Luca Nico, scoutman della formazione toscana nelle ultime due stagioni. Nico, prima di Scandicci, aveva avuto esperienze a Baronissi (A2) e al Volley Pesaro (A1). Pugliese di Gioia del Colle passerà dal lato corto alla panchina nella sua terza stagione a Scandicci coadiuvando il lavoro dei due allenatori e contribuendo al lavoro tecnico in palestra. Nel ruolo di scoutman la seconda new entry della prossima stagione, ovvero Fabio Gabban che dopo alcune stagioni trascorse in serie A con Novara e Conegliano V. nell'ultimo periodo ha maturato esperienza in diversi club della Polonia e collaborando negli staff di nazionali estere. Per lui, novarese di nascita, si tratta quindi di un ritorno in un club italiano. Il preparatore della Savino Del Bene Volley resterà Stefano Tagliazucchi, presente a Scandicci anche nell'ultima stagione. Lo staff medico sanitario al servizio delle atlete vedrà invece ancora la presenza della d.sa Monica Fabbri. Preziosa la sua collaborazione nell'ultimo anno per affrontare il difficile periodo della pandemia sanitaria e coordinare le varie esigenze. Responsabile della fisioterapia sarà l'ultima new entry, ovvero il senese Sebastiano Cencini. Per lui si tratta dell'esordio nel settore femminile dopo aver trascorso diverse stagioni nel settore maschile. Attualmente Cencini è fisioterapista della nazionale maschile di volley ed è stato presente con la nazionale alle Olimpiadi di Tokyo. Confermano la loro collaborazione con la società sia l’osteopata Matteo Gori che il fisioterapista Alessandro Maselli, figure di elevata professionalità e di grande affidabilità, legati ormai da profonda stima al nostro club.

Fonte: Ufficio stampa