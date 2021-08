Selezioni Miss Italia, ultimo appuntamento in piazza a Castellina in Chianti

Sarà piazza del Comune, a Castellina in Chianti, ad ospitare l’ultima selezione del concorso per la Toscana legata all’82esima edizione del concorso di Miss Italia.

La manifestazione inserita nel cartellone degli eventi “Calici di Stelle” sarà organizzata secondo le attuali normative Covid-19, dal Centro Commerciale Naturale della Castellina, con la collaborazione del Comune di Castellina in Chianti.

Ragazze provenienti da varie località del Granducato si sfideranno nell’ultima selezione Toscana, per la conquista della fascia di Miss “Castellina in Chianti 2021”, la vincitrice accederà di diritto alla semifinale regionale in programma per martedì 10 agosto a porte chiuse e senza la presenza di pubblico, alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese.

Si inizierà alle ore 21,30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da Gaetano Gennai e Cristina Cellai. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria ed al pubblico prima in abito e poi con il body dello sponsor sarà eletta la vincitrice.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2021 di “Miss Toscana” come avviene ormai da 39 anni e nel rispetto delle normative Covid-19, sarà Gerry Stefanelli della “Syriostar” di Montecatini Terme, la buona riuscita del concorso sarà garantita dal lavoro sempre attento e professionale di Alessandro Ferrari con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli, come accaduto in modo impeccabile in tutte le precedenti edizioni.

Per tutte le ragazze che vi parteciperanno sarà l’ultima occasione per questa edizione, di conquistarsi un posto per la semifinale regionale che permetterà loro di accedere alle finali regionali di fascia in programma nel mese di agosto, fino alla Finale di Miss Toscana 2021 in programma per venerdì 3 settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme.

Sarà un cammino lungo ed interessante, ricco di spunti e di motivazioni perché si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza ma anche di simpatia e di voglia di emergere nel mondo dello spettacolo, dove le miss godono ancora di ottime possibilità.

Fonte: Ufficio Stampa