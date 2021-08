Tribunale a Empoli, la Lega esulta: "Fondamentale il nostro impegno"

“Riteniamo doveroso segnalare come il nostro partito, a vari livelli, abbia da tempo seguito la questione relativa alla possibilità che Empoli potesse ospitare un tribunale”.

Sono le parole di Elisa Tozzi ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e Capogruppo in Consiglio comunale della Lega

“Abbiamo più riprese presentato atti sul tema, sia a livello di Città Metropolitana, in Regione - con uno specifico emendamento - ed in Parlamento, facendo dunque realmente capire quale alto fosse l’interesse sull’intera vicenda".

“Riguardo proprio al citato emendamento - precisa Tozzi - con esso abbiamo contribuito a migliorarne il testo, rimarcando il principio della competenza territoriale, cardine di cui ogni riforma dovrà tenere conto, in conformità alla precedente disciplina. D’altra parte, l’esigenza di rivedere la geografia degli uffici giudiziari è fondamentale anche per altre parti della provincia fiorentina come il Valdarno, la Valdisieve ed il Mugello, ma aggiungerei per tutta la Toscana, in principal modo le isole e le aree interne".

"E’ importante, altresì, coinvolgere gli Ordini professionali sulla predetta riforma. Segnaliamo, inoltre -sottolineano i rappresentanti della Lega - che il nostro Capogruppo in Commissione Giustizia al Senato, Ostellari, seguirà direttamente tutto l’iter”.

“Prendiamo, dunque atto - concludono Elisa Tozzi ed Andrea Picchielli - che il clima politico intorno a tale questione è finalmente cambiato e ci si stia impegnando per rimediare al grossolano errore fatto a suo tempo con la soppressione della sede distaccata del tribunale cittadino. Siamo certi che la presenza di un Palazzo di Giustizia diverrà un elemento di cui sicuramente beneficerà l’intero nostro territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa