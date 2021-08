Two of Us. Concerto per voce e basso a Montaione

Il primo appuntamento del Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale, è previsto per Martedì 10 Agosto , alle ore 21 . 30 , nella Piazza Branchi di Montaione .

Anna Rossi, voce/ chitarra classica e Giulio Angori, al basso/ contrabbasso si esibiranno nel concerto “ Two of Us. Concerto per voce e basso” , uno spettacolo dove il filo conduttore si ribalta, non più dettato dalla scelta di un genere musicale, ma dal suono essenziale di un basso ed una voce; dal fado, passando per il tango e per il soul, dalla musica leggera italiana, allo standard jazz, fino al pop e all'inedito. Il percorso è vario, accomunato da una sonorità e un arrangiamento particolari.

Lo spettacolo è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria, da effettuarsi presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Montaione, telefonando allo 0571-699255, attivo dal lunedì al sabato ore 10-13 e ore 16-19 e la domenica ore 10-13, o scrivendo una e-mail all'indirizzo. turismo@comune.montaione.fi.it

Ai sensi della normativa vigente, l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso il Nuovo Teatro Ammirato di Montaione.