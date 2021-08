Un atlante con i prodotti tipici di Calenzano

Un atlante con i prodotti naturali e tradizionali di Calenzano, con i riferimenti delle singole aziende agricole e ricettive. Sarà online entro la fine dell’anno.

“Vogliamo promuovere le eccellenze del nostro territorio, la sua biodiversità, le tante realtà agricole e ricettive che lo popolano – ha detto l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -. L’atlante sarà uno strumento in più, nell’ambito del lavoro che stiamo facendo per la creazione del biodistretto, per far conoscere Calenzano e le sue campagne, per sviluppare qui da noi forme di ecoturismo, per valorizzare il territorio rurale”.

Nelle prossime settimane verranno contattate le singole aziende, per eseguire una prima mappatura dei prodotti e dei servizi presenti a Calenzano. Si procederà poi con sopralluoghi nelle singole aziende per ulteriori approfondimenti.

