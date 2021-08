Agenti della Polfer aggrediti a Pistoia, La Pietra (FdI): "Rafforzare il personale"

Viaggiava sul treno senza biglietto ma, all'arrivo del controllore, i suoi toni si sarebbero fatti minacciosi e sarebbero continuati anche di fronte agli agenti della Polfer. È successo mercoledì alla stazione di Pistoia. Come riportato dai giornali tra l'uomo, un 30enne di origini nigeriane e gli agenti sarebbe nata una colluttazione, che ha richiesto anche rinforzi.

"L'aggressione di mercoledì a Pistoia è soltanto l'ultimo episodio, gravissimo, di una lunga serie che segnala il continuo peggioramento delle condizioni dei trasporti regionali. Un problema che però non riguarda soltanto la Toscana ma che si estende anche alle altre regioni, assumendo una dimensione nazionale. Occorrono misure nette, rapide, per la tutela dei pendolari e di chi, sui treni e alle stazioni, ogni giorno lavora. Ed è proprio per questo che alcune settimane fa ho scritto direttamente al ministro competente per chiedere il rafforzamento del personale Polfer".

Così il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, interviene sul caso dei due agenti della Polizia ferroviaria presi a calci e pugni alla stazione ferroviaria di Pistoia lo scorso mercoledì da un giovane nigeriano.

"Ormai non passa giorno senza la segnalazione di disagi e problemi a bordo dei treni sulla tratta Viareggio-Firenze. Su ogni corsa persone senza biglietto, spesso senza mascherina, che si comportano incivilmente con gli altri passeggeri e che, alla richiesta del biglietto di viaggio, magari non esitano a reagire come il giovane nigeriano a Pistoia. L'ho già sottolineato al ministro: bisogna mettere un punto deciso per la tutela dei passeggeri che si recano al lavoro, a scuola o all'università, per i turisti che utilizzano la tratta, per gli addetti di Fs sempre più spesso inermi di fronte a numeri troppo grandi di viaggiatori irregolari, e per gli stessi agenti Polfer. È necessario rafforzare il personale a bordo e i controlli alle stazioni, e bisogna dotare le forze di polizia delle strumentazioni idonee più volte richieste. Gli ultimi episodi - sono la spia di una situazione che va peggiorando, che purtroppo non riguarda soltanto al Toscana e che, dunque, va fronteggiata con urgenza" conclude il senatore La Pietra.