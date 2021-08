Aggredisce il dipendente di un supermercato per rubare, ma perde il telefono e torna a prenderlo

Ha aggredito il dipendente di un supermercato di piazza Matteotti a Siena colpendolo con una bottiglia di vetro e riuscendo a scappare. I fatti sono avvenuti lo scorso 19 luglio. Il ragazzo è stato identificato dalla polizia: si tratta di un 19enne che è stato denunciato. Il giovane, in occasione della tentata rapina, aveva perso il cellulare, motivo per cui era tornato al supermercato e, dichiarandosi testimone dei fatti aveva "additato" un coetaneo come responsabile. Nel farlo si era anche cambiato di abiti, ma dopo le dovute indagini i poliziotti hanno però capito che si trattava del ladro.