Aggressione a colpi di casco a Follonica, due minorenni denunciati

Una notte movimentata ieri sera a Follonica ha portato alla denuncia di due minorenni per lesioni aggravate. Ieri sera i due giovanissimi si sarebbero resi responsabili di un'aggressione a colpi di casco subita da altri due giovani, di 18 e 20 anni.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, dopo l'aggressione è stata "necessaria un'azione energica per prelevare uno degli aggressori che nel frattempo, circondato dalla folla che cercava di linciarlo, si era nascosto in un esercizio commerciale".

L'altro denunciato ha cercato di dileguarsi nel centro di Follonica, ma in poco tempo come continuano i militari, è stato circondato anche lui dalla folla. Anche in questo caso i carabinieri sono riusciti a recuperarlo, con la collaborazione degli steward del comune e di altri militari liberi dal servizio, riuscendo "ad evitare il peggio". I due, sui 17 anni, sono entrambi della provincia di Firenze.

L'aggressione risalirebbe ad "una scusa banale". Le vittime sarebbero state aggredite, con colpi alla testa e al volto, "senza un apparente motivo". Immediati i soccorsi del 118: uno dei due giovani aggrediti è ancora in osservazione all'ospedale e ha pubblicato su facebook una foto, per mostrare le ferite in volto.