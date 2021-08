Amministrative di Sesto: lunedì Rifondazione comunista presenta il candidato sindaco

"Dalla prossima settimana daremo inizio alla raccolta firme per la presentazione di una lista di sinistra autonoma dal centrosinistra e dal Partito Democratico".

E' l'annuncio del Partito della Rifondazione Comunista di Sesto Fiorentino.

"Lunedì , alle 17.15, al Circolo ARCI La Costituzione di Quinto Basso, presenteremo la lista e la candidatura a sindaco con cui saremo presenti al prossimo appuntamento elettorale amministrativo del 3-4 ottobre".

"Sarà un momento di partenza per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione e l'avvio di una campagna elettorale che metterà al centro una proposta politica che possa offrire posizioni chiare, fuori dalla tattica di breve respiro, con uno sguardo capace di rivolgersi al futuro, senza rassegnarsi alla gestione dell'esistente".

"Alla conferenza stampa parteciperanno le candidate e i candidati di questo appuntamento, assieme al candidato sindaco Daniele Lorini, al consigliere comunale di Campi a Sinistra Lorenzo Ballerini e al consigliere comunale di Firenze Dmitrij Palagi, presenti per confermare un impegno della sinistra a costruire in tutta l'area metropolitana un'alternativa alle larghe intese che bloccano un modello di sviluppo sostenibile per il nostro territorio".

Fonte: Ufficio Stampa