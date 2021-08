Associazione Italiana Dislessia, Sabrina Mascalchi nuova presidente della Sezione di Firenze

La Sezione AID di Firenze ha eletto una nuova Presidente, Sabrina Mascalchi, che nella sua lettera di presentazione ha annunciato gli obiettivi e le prossime iniziative a sostegno delle persone con DSA sul territorio provinciale.

La neopresidente – appartenente alla categoria Genitori – si è avvicinata ad AID nel 2013, grazie allo Sportello d’ascolto messo a disposizione dall’associazione:

“AID mi è stata d’aiuto dal primo incontro, durante uno sportello d’ascolto, e mi ha aiutato con competenza ed empatia, fornendomi anche gli strumenti di formazione che mi hanno permesso di divenire un socio sempre più attivo”.

Da quel momento, infatti, Sabrina Mascalchi ha sempre preso parte alle attività di Sezione con entusiasmo, fino a candidarsi per ricoprire la carica di rappresentante provinciale:

“Desidero dare il mio contributo affinché AID continui ad essere un punto di riferimento importante per gli studenti, le famiglie, i tecnici, il mondo della scuola e delle Istituzioni”.

Il suo primo obiettivo è organizzare, nel mese di settembre, un incontro in presenza dedicato alla conoscenza tra i soci, alla presentazione delle attività già svolte, dei progetti futuri e degli obiettivi che la Sezione di Firenze deve porsi:

"Impegnarsi con AID - sottolinea la nuova presidente - significa creare sinergie e realizzare progetti che diffondano informazioni corrette sui DSA, che sostengano le persone con DSA in ogni fase della loro vita nel modo più adeguato, che riescano a spazzare via i pregiudizi di cui sono spesso vittime, che si attivino con le Istituzioni ed Enti nazionali affinché l'opinione pubblica comprenda che queste persone non hanno problemi, ma talenti preziosi da valorizzare".

Per questo la sezione di Firenze è aperta al contributo di tutti coloro che, come volontari, vogliano dedicare il proprio tempo ed energie a sostenere questa missione.

Per contattare la sezione è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti: Help Line: 393 47 63 611 - tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 20:00. Mail: firenze@aiditalia.org.

Fonte: Ufficio Stampa