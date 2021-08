Carmignano, in arrivo 10mila euro come premio per la transizione al digitale

Il Ministero dell'Interno, con il progetto sull'informatizzazione e transizione al digitale, ha assegnato il Fondo Innovazione alle amministrazioni che entro il 28 febbraio 2021 hanno raggiunto l'obiettivo minimo sulle tre piattaforme abilitanti: PagoPA, App IO e SPID.

L'obiettivo minimo da raggiungere consisteva nell'attivare due servizi di incasso su PagoPA, un servizio sulla App IO ed un servizio su SPID.

Il Comune di Carmignano ha superato l'obiettivo attivando un numero superiore di servizi. Nello specifico, ad oggi sono stati attivati tutti i servizi di PagoPA, tre servizi sulla App IO e 3 servizi su SPID. Questo ha consentito al Comune di ricevere un premio ministeriale di circa 10 mila euro.

"Un premio che investiremo per migliorare ulteriormente i servizi informatici - afferma l'assessora alla Transizione Digitale Tamara Cecconi - perché stiamo puntando ad una sempre maggiore implementazione delle piattaforme di pubblico servizio. Le innovazioni apportate nell'ultimo periodo hanno già dato un riscontro positivo, anche perché le limitazioni dovute al covid hanno portato tutti a prediligere l'accesso a molti servizi in via digitale. Questo piccolo ma importante riscontro positivo sul lavoro svolto, ci sprona a procedere nella direzione intrapresa".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa