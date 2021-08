Controlli nelle stazioni toscane: 6 denunce, 4 borseggiatrici fermate

Controlli nelle stazioni della Toscana. Ieri mattina, gli agenti della Polfer di Pisa hanno denunciato un italiano, di circa 50 anni, pluripregiuicato, perché, a seguito di controllo di polizia, non ha saputo giustificare il motivo della sua presenza in stazione, nonostante avesse il divieto di ritorno nel comune di Pisa, emesso dalla locale Questura, da aprile 2021 e valido per tre anni.

A Firenze SMN, gli agenti della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer hanno denunciato per furto aggravato, quattro cittadini dell’est Europa, 3 donne ed un uomo, tra i 50 e i 60 anni, tutti pluripregiuidicati. I quattro borseggiatori hanno notato una signora che aveva in spalla uno zaino. Una delle donne si è posizionata dietro la vittima mentre i complici si ponevano in modo da nascondere i suoi movimenti, permettendole di infilare le mani nello zaino e prelevare il portafogli della vittima. L’azione è stata bloccata subito dagli operatori Polfer in borghese che hanno fermato i quattro malviventi.

Sempre a Firenze, invece, un uomo è stato denunciato perché avrebbe aggredito una donna su un treno regionale.