Empoli Basket, il duo Puschi-Cappa per uno staff tecnico nuovo di zecca

Nel prossimo campionato di serie B, accanto a coach Cosimo Corbinelli, ci sarà uno staff tecnico completamente rinnovato. Primo assistente sarà infatti una new entry di casa Use Computer Gross, Lorenzo Puschi, mentre secondo sarà un tecnico che fa parte della nostra grande famiglia ormai da tantissimi anni, Tommaso Cappa.

Lorenzo Puschi arriva a Empoli dopo aver maturato importanti esperienze in società toscane, da Ghezzano ad Altopascio, per poi passare a Lucca dove ha allenato nelle ultime quattro stagioni. Nelle prime tre in campo maschile nella squadra che militava in C Gold, mentre nell’ultima come primo assistente della squadra femminile di A1 che è stata anche avversaria della Scotti.

Con Corbinelli ha un rapporto speciale per essere coetanei (entrambi 30enni), per aver fatto il corso allenatori insieme e, soprattutto, per essere ormai da tempo grandi amici. Ora, così, avranno anche la possibilità di lavorare assieme ad un livello importante come la serie B.

In casa Computer Gross poco da dire di Tommaso Cappa che ormai è un punto fisso del nostro ambiente. Per molti anni è stato giocatore (faceva parte della squadra che nel 2007 vinse la Coppa Italia) e poi, a carriera da professionista finita, ha iniziato ad allenare nel nostro vivaio maturando un’esperienza che gli consente ora di fare un altro passo in avanti arrivando alla prima squadra dove potrà portare anche un contributo importante che gli deriva dalla sua lunga ed importante militanza ad alti livelli come giocatore.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa