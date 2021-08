Biblioteca Cerreto Guidi, chi non ha il green pass restituisce i libri nelle scatole

Non subiscono variazioni, nell’apertura al pubblico, gli orari degli Uffici del Comune di Cerreto Guidi in coincidenza con il periodo estivo.

L’accesso agli Uffici è previsto dal lunedì al sabato, dalle ore 8,45 alle ore 13,00.

Resta, tuttavia, confermata la necessità di richiedere un appuntamento per il disbrigo della pratiche, contattando il numero 0571.906234.

La Biblioteca comunale “Emma Perodi” resterà aperta al pubblico fino a sabato 7 agosto ogni mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Prevista una chiusura estiva nel periodo compreso fra il 9 e il 20 agosto prossimi.

Si ricorda che a partire da venerdì 6 agosto, come disposto da D.L. 105/2021 art. 3 comma c, per accedere ai locali della Biblioteca è necessario il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato cartaceo o digitale.

Gli utenti sprovvisti di tale documentazione potranno soltanto restituire il materiale della biblioteca già in loro possesso, in apposite scatole poste all'ingresso del Comune.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa