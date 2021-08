Gran finale per Acquaria a Vinci: musica, teatro e buon vino all'insegna di Leonardo

Ieri sera con la serata dedicata a Leonardo da Vinci, si è concluso il ciclo degli eventi culturali organizzati ad Acquaria, collina dell’arte di Vinci.

Dopo un anno di fermo per i problemi legati alla pandemia, il 2021 ha portato spettacoli di rilevanza molto graditi al pubblico di Acquaria. Si sono susseguiti eventi teatrali e musicali che hanno visto alternarsi sul palco professionisti dello spettacolo come Mario Costanzi, Alessandra Fantoni, Andrea Giuntini, Chiara Faccenda, Silvia Priscilla Bruni ed altri ospiti locali. Anche Rai Uno week-end si è interessata ad Acquaria, con un servizio andato in onda durante la trasmissione del giorno 11 Luglio.

Ieri, la serata non poteva che essere completamente dedicata al paesaggio 8P di Leonardo, giorno in cui il Genio iniziò il dipinto, ammirando il panorama delle colline del Montalbano.

Canzoni sulla vita di Leonardo scritte e interpretate da Mario Costanzi, aneddoti scritti e interpretati da Dario Spinelli e le considerazioni sul disegno 8P di Fabrizio Ferrali, hanno intrattenuto il pubblico fino a tarda sera.

Durante l’evento si è tenuta anche la degustazione dei vini locali.

L’associazione Acquaria, col suo spazio verde completamente dedicato alla natura vista con gli occhi di Leonardo, punta ad essere sempre più presente sul territorio per la valorizzazione di quest’ultimo, della cultura e dei prodotti locali.

Fonte: Ufficio Stampa