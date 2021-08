Grandissimo successo per i Giovedì sotto le Stelle a Scandicci

Gli eventi estivi a supporto delle aperture serali dei negozi di Città Futura e di tutta la rete distributiva del centro cittadino hanno visto il ritorno massivo della gente per strada, per le strade del nostro centro.

A richiamare gli avventori anche dalle località limitrofe, un programma ricco e variegato e per tutte le fasce d’età, animazioni rivolte in particolare ai bambini e alle famiglie senza trascurare la fascia dei ragazzi con serate di musica e ballo.

Si sono creati elementi ed occasioni di aggregazione e svago fra fasce di età diversificate e con particolare attenzione verso un target familiare, ma senza trascurare i giovani.

Intrattenimenti di varia natura: giochi, prove di Agility Dog e Obedience, intrattenimenti dello spettacolo viaggiante, Close Up e micro magie, musica, canti Jazz, Rock, giochi gonfiabili per bambini, di intrattenimenti musicali in collaborazione con i pubblici esercizi, esposizione di mezzi storici a due e quattro ruote anche straniere.

Grande successo per le serate a tema, l’America e poi dopo la grande vittoria degli Europei anche Serata Italia, viaggio enogastronomico nei Pubblici Esercizi di Città Futura, una serata volta alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici delle nostre Regioni affidata alla maestria dei ristoratori di Città Futura e le vetrine dei negozi addobbati con il nostro tricolore, e ancora dimostrazioni ed avviamento alle attività sportive, spettacoli circensi con artisti di strada, ma anche mercatini di generi vari, artigianato, enogastronomia e ben quattro Mercati by Night organizzati da ANVA - Confesercenti che hanno visto la partecipazione di numerose imprese del settore ambulante, circa cinquanta per ogni mercato.

Tutto ciò organizzato in modo da garantire l’accesso nei negozi e nei pubblici esercizi in totale sicurezza per la clientela. Steward che hanno vigilato sula correttezza dei comportamenti anti Covid e non solo.

Vittoriano Farsetti Presidente del Consorzio Centro Commerciale Naturale Scandicci – Città Futura esprime grande soddisfazione per il riscontro in termini di partecipazione di pubblico agli eventi del Giovedì sotto le Stelle e nei nostri negozi e pubblici esercizi aderenti; ma non solo, anche nella la rete distributiva del centro cittadino. Le Aree interessate dalle manifestazioni coincidono con le strade e le piazze del centro cittadino: dove si sviluppa buona parte del Centro Commerciale Naturale di Scandicci – Città Futura da Resistenza a Piazza Marconi, Manara, Matteotti, Aleardi, Repubblica, Togliatti ambo lati, Pascoli, Deledda.

Un aspetto che ci preme sottolineare è il coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale ed associativo locale: da quello sportivo, al ricreativo e culturale. Le imprese associate a Città Futura che sono state coinvolte, hanno partecipato attivamente alle serate con proposte particolari ed attività promozionali di richiamo. Ma anche tante associate a Confesercenti.

Importanti per il nostro Consorzio le iniziative “Sbaracco” e “Sbaracchissimo” dentro e fuori i negozi dove i principali protagonisti sono stati proprio i negozi dislocati lungo l’asse del centro cittadino.

“Con piacere - afferma Farsetti - abbiamo riscontrato l’apertura di pressoché tutte le attività del centro cittadino. L’affluenza è stata numerosa e stimata ad alcune migliaia di persone per ogni serata con punte significative per le serate a tema.”

Daniele Spinelli – Presidente Confesercenti Scandicci – esprime grande soddisfazione per la riuscita delle iniziative e plaude all’attività del Consorzio Città Futura, che supportiamo con impegno diretto e che siamo certi possa crescere ancora e sviluppare, insieme a Confesercenti, nuove iniziative. Questo anche alla luce delle novità introdotte dalla nuova normativa regionale in materia di commercio, che vede nei centri commerciali naturali strumenti centrali per valorizzare i centri urbani e le imprese che vi operano.

Grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, al supporto di Confesercenti e di ANVA che, ricordiamo, ha realizzato i mercati By Night, il Consorzio è riuscito a realizzare questi eventi che sono state occasioni importanti per far stare insieme le persone nelle vie e nelle piazze del centro cittadino oltre che, chiaramente, possibili occasioni di lavoro per le nostre imprese. Un importante gioco di squadra che ha visto protagonista il consorzio e le imprese associate che hanno regalano alla città vivacità ed occasioni di incontro.

“Ringraziamo – conclude Farsetti - tutte le associazioni, asd, sportive e culturali, artisti di vario genere fondamentali per la riuscita delle serate, AWC Duo live, Fire Phantom, Oak Band Live, Marco & Claudio, Daniele Meucci Live, Mago Bambi e Mago Max, Damiano Sardi, ASD Centro Cinofilo Zampa Libera, Club Moto d’Epoca Fiorentino, Moto Club Giglio Rosso, Tania Petrone Baloon Modelling, Lindy Hop in Florence, Ray Bepi Big Band, Associazione culturale Chicchirillo’, Auto Storiche di Tosca

Fonte: Ufficio Stampa