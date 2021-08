Importuna e aggredisce una donna sul treno, denunciato 21enne

A Firenze, gli agenti Polfer, il 4 agosto, hanno denunciato per resistenza, oltraggio ai danni di un capotreno e interruzione di pubblico servizio, un cittadino marocchino di 21 anni, pluripregiuicato. La capotreno, una giovane ragazza, ha chiesto aiuto alla Polizia, perché sul treno regionale che dalla periferia arriva in città, un uomo l’ha importunata e poi aggredita. La donna non potendo proseguire il viaggio si è fatta successivamente refertare presso l’ospedale della città, con una prognosi di 3 giorni.

Grazie alla descrizione del giovane e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, le prime attività d’idagine hanno consentito di individuare l’uomo che è stato denunciato.