In casa nasconde droga, bici rubate e mascheramenti: arrestato 44enne

Arrestato un 44enne albanese, scoperto inizialmente con poche dosi di cocaina, poi con etti ed etti di altra droga. Nel corso della notte, i carabinieri del Norm di Scandicci sono giunti nella zona di Impruneta per controllare un'auto condotta dall'uomo. Il nervosismo dell'uomo ha fatto pensare a qualcosa di più rispetto alle dosi di cocaina che aveva con sé. Nel domicilio dell’uomo sono stati trovati oltre 200 gr di cocaina, circa 400 grammi di marijuana e vario materiale per il taglio, la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma di 500 euro ritenuta provento dello spaccio.

Non solo: durante le operazioni venivano inoltre rinvenuti anche attrezzi idonei allo scasso, maschere complete per travestirsi e rubare senza essere riconosciuti, , un lampeggiante magnetico di colore blu, banconote false da 10 euro e 4 biciclette da corsa (di oltre 20.000 euro di valore). Sono in corso accertamenti sul materiale rinvenuto tornato essere di provenienza illecita. L’uomo, con addosso numerosi precedenti, è stato arrestato ed associato presso la casa circondariale di Sollicciano.