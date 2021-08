I vigili del fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano sono stati impegnati questo pomeriggio per un incendio sterpaglie in località Ciliano a Torrita di Siena. Sul posto anche l'elicottero Drago del nucleo VF di Cecina e personale AIB della Regione Toscana. Non sono disponibili immagini dell'intervento.