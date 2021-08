Jacobs e Virtus Lucca: la premiazione con l'ex sindaco di Altopascio Marchetti

Marcell Jacobs è ormai sulla sulla bocca di tutti. Dopo aver vinto la medaglia d'oro con il tempo di 9"80 - record europeo - ed essere diventando il primo italiano nella storia della disciplina a raggiungere questo traguardo, l'atlteta italoamericano (poco americano e molto italo) si è assicurato il proprio nome scritto nell'albo della leggenda.

C'è anche un po' di Toscana nel passato di Jacobs: nel 2012 Maurizio Marchetti premiò un giovanissimo Marcell, durante il premio Fedeltà allo Sport di Valter Nieri.

Jacobs militava nella Virtus Lucca (dal 2012 al 2014) e l'allora sindaco di Altopascio si congratulò con lui.

Oggi sappiamo come è andata e questa foto rimane un prezioso ricordo, in attesa, magari, di rifarne una nuova con una onorificenza che Jacobs, la Virtus Lucca, tutto il mondo dello sport in generale e quello del nostro territorio in particolare, meritano.