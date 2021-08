La realtà vista attraverso 'gli occhi' di Leonardo: la nuova App DaVinci Insight

Come cambia la realtà vista con gli occhi di un genio? Questa è la domanda che viene posta appena si accede a DaVinci Insight, la App di realtà aumentata a tema leonardiano, che vi farà scoprire i diversi punti di vista con cui si può osservare il mondo. Con la stessa curiosità e volontà di scoperta, con cui Leonardo si adoperava a conoscere la natura e le sue ragioni, la Pro Loco di Vinci lancia uno strumento originale ed innovativo che permetterà a chiunque visiti i principali spazi urbani della città di avere un’esperienza alternativa, aumentata, entrando a far parte di un mondo altro, quelle delle idee e dei sogni del Genio.

Grazie del lavoro di sviluppo tecnico e grafico della Lupus in Grafica, giovane azienda di Montelupo Fiorentino, la Pro Loco Vinci ha dato il via ad un percorso di innovazione turistica che allo stesso tempo ha come risultato un itinerario di visita interattivo esterno, mettendo in relazione la componente fisica della città con la componente virtuale, attraverso l’interazione dei visitatori (piccoli e grandi) con il dispositivo tecnologico di uso più comune, lo smartphone.

La App fornirà un’esperienza ludico-didattica, partendo dal gioco e dall’intrattenimento per arrivare a cogliere la curiosità del giocatore e veicolarla sulle tematiche leonardiane. Una particolarità: la App, gratuita e scaricabile dagli principali store, attiverà le sue funzioni di grafica in realtà aumenta solo se presenti fisicamente a Vinci, negli hotspot preindicati, ovvero le tre piazze principali del paese (Piazza Carlo Pedretti, Piazza dei conti Guidi e Piazza Guido Masi). Un motivo in più per scoprire i luoghi di Leonardo visti da fuori, e da dentro. Per cui, mettete alla prova il vostro intuito e…..entrate insight!

Download sul sito www.davinciinsight.it

Pro Loco Vinci