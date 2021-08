Non accetta la separazione, entra in casa della moglie e la minaccia di morte

La polizia è intervenuta in zona Don Bosco dove una donna, italiana, aveva allertato il 112 perché pesantemente minacciata dal marito. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio, intorno le 17.45. I poliziotti hanno udito grida disperate provenire da una palazzina e all interno dell’appartamento hanno trovato la donna in lacrime e l’ uomo, uno straniero 38enne già noto ai poliziotti per i suoi precedenti, che in preda all’ira si era buttato per terra e sbracciava in maniera concitata.

Dopo aver riportato con non poca fatica la calma, anche a causa della presenza di un pitbull di proprietà dell’uomo, è stata ricostruita la vicenda: i due sono in via di separazione, ma l’ uomo assai geloso della donna non ha mai accettato questa decisione, tanto da crearle numerosi problemi sia a casa che sul luogo di lavoro.

Nell’agosto dello scorso anno, grazie alle indagini della Sezione della Squadra Mobile della Questura che si occupa di reati di genere, l’ uomo era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, tanto da ottenere dal GIP presso il Tribunale, su proposta della Procura della Repubblica, la misura cautelare dell’ allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa; inoltre, i colleghi della Sezione Misure di Prevenzione della Questura avevano notificato all’uomo anche il provvedimento dell’ammonimento del Questore, per fatti analoghi.

Il tarlo della gelosia ha continuato a pervadere l’ animo dell’uomo, che dopo alcune avvisaglie (come minacciare un paio di giovani che per motivi esclusivamente lavorativi avevano a che fare con la oramai ex moglie) ieri sera gli ha fatto passare il limite: è entrato con la forza nella sua ex abitazione, con al seguito il suo cane, prendendo per il collo la donna e minacciandola di morte .

Per fortuna il tempestivo intervento della Polizia ha scongiurato conseguenze nefaste e, al termine della lunga e dolorosa deposizione della donna, che ha ripercorso le tante umiliazioni e vessazioni subite, l’ uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, attesa la gravita dei fatti anche perchè aveva violato sia una misura cautelare del Giudice che una misura di prevenzione del Questore, è stato portato direttamente in carcere al don Bosco, in attesa dell’ interrogatori di garanzia.

La donna uscita dagli uffici della Questura è stata accompagnata al Pronto Soccorso per le cure del caso.