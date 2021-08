Il Pistoia Basket si affaccia alla stagione con tante novità: Laudicino nominato direttore generale

Sul parquet del Pistoia Basket 2000 è pronto ad entrare in azione il nuovo direttore generale. A muovere le fila della società, insieme ai vertici, sarà Maurizio Laudicino, già responsabile marketing della squadra di pallacanestro di serie A2.



La novità del cambio di ruolo, oltre ai prossimi programmi societari e le iniziative che vanno incontro alla nuova stagione, sono stati illustrati questa mattina nel nuovo showroom di Per Dormire a Pistoia. Presenti i membri della società, al fianco del nuovo direttore generale Laudicino. Dopo una chiusura di campionato che ha visto la squadra di Pistoia arrivare ai playoff e giocarsela fino all'ultimo contro il Napoli, oggi la società pensa al futuro, cercando attraverso un sentimento di entusiasmo di lasciarsi alle spalle le difficoltà date dalla pandemia. Tra le novità anche lo sponsor tecnico, che da questa metà del 2021 sarà Macron. Inoltre a breve sarà lanciato un progetto di azionariato, come rivelato in conferenza stampa: in questo modo chiunque lo vorrà, potrà acquisire un pezzettino della società.

Al via nelle prossime settimane anche la campagna di abbonamenti. Non solo vertici, dirigenti e staff ma nel Consiglio anche i tifosi avranno il proprio rappresentante. Un'occasione per chi segue la squadra dagli spalti di entrare nel vivo delle decisioni, partecipare ed esprimere il proprio parere.

Tante dunque le novità in cantiere, verso la nuova stagione che debutterà ad ottobre 2021.

"Ci siamo impegnati in un progetto che dia sostenibilità economica al club e una prospettiva a medio termine in ambito sportivo – ha spiegato il presidente Massimo Capecchi – Per farlo al meglio, il Consiglio ha deciso di accogliere al proprio interno la figura di Maurizio Laudicino. Avrà deleghe precise, non solo ambito commerciale ma anche sul piano amministrativo e anche a livello di coordinamento dei vari settori della società, secondo le linee guida dettate dal Consiglio. Laudicino dovrà controllare l’equilibrio tra costi e ricavi, curare l’organizzazione del club e i rapporti verso l’esterno, gestire le relazioni con la parte sportiva nelle mani di Marco Sambugaro, che in questi due anni ha lavorato molto bene nonostante le difficoltà oggettive. Guardiamo all’oggi, ma pensando già al domani".

Pistoia Basket, Maurizio Laudicino nuovo direttore generale

Maurizio Laudicino (foto gonews.it)

Già responsabile marketing dal 2019, Maurizio Laudicino sarà ora il direttore generale del club biancorosso. Laudicino ha iniziato la sua carriera nel mondo degli eventi, per poi passare al marketing sportivo con esperienze nel mondo del calcio, basket, pallavolo, tennis fino al Livorno Calcio, con la qualifica di direttore marketing. Adesso il nuovo ruolo all'interno del Pistoia Basket lo lega ancora di più alla squadra.

“Ringrazio la società, tutti i membri del CdA e in particolare il presidente Massimo Capecchi, per avermi confermato la loro fiducia affidandomi questo ruolo di grande responsabilità, vacante ormai da due anni – ha commentato Laudicino – mi sento un po’ come un pioniere in un ambiente, quello sportivo, dove al marketing viene riconosciuto un ruolo ancora troppo marginale: questa promozione significa moltissimo per me e la mia categoria. Il nuovo incarico mi darà ancora più strumenti per portare avanti una missione in cui credo fortemente, mettere il tifoso al centro. Cosa ormai tutt’altro che scontata – ha aggiunto – visto che ormai lo sport professionistico è succube dei diritti tv”.

Prossimamente saranno svelati tutti i dettagli delle nuove iniziative, dalla collaborazione con i tifosi, alla partecipazione azionaria fino alla ultima ma non ultima campagna abbonamenti, fondamentale per l'imminente avvio della nuova stagione.