Ben 120 firme per chiedere che fine ha fatto Pubblicamente Insieme: "Ci hanno rubato l'estate"

'Ci hanno rubato l'estate!'

Così esordisce la raccolta firme di molti residenti del quartiere Serravalle e zone limitrofe, ben 120, che contestano la mancata presenza della kermesse estiva Pubblicamente Insieme.

Da anni l'iniziativa era un baluardo per chi l'estate la passa in casa, vuoi perché sono persone anziane e sole, vuoi per problemi economici. Genitori, figli e soprattutto nonni potevano svagarsi per qualche ora al fresco nel parco di Serravalle.

Se la pandemia ha causato lo scorso anno l'annullamento di tantissime manifestazioni all'aperto (ma non Pubblicamente Insieme), quest'anno il Green pass non ha semplificato le cose, tanto da costringere anche il Beat Garden (stessa location, diverso target, ossia i giovani) ad adattarsi alla normativa del controllo del green pass.

Di Pubblicamente Insieme non vi è stata più nessuna notizia. L'annuncio tanto atteso non è mai arrivato ed è per questo che in una lettera appassionata i residenti sono passati alla riscossa.

La richiesta, seppur legittima, è stata inviata al sindaco Brenda Barnini e all'attenzione dell'amministrazione comunale. Sebbene Pubblicamente Insieme sia un'iniziativa gestita dalle Pubbliche assistenze di Empoli e Castelfiorentino.

Al momento si attende una risposta, ma considerati i tempi stretti sembra impossibile una marcia indietro.