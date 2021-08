Otto anni e non sentirli. O meglio, otto anni e sentirli alla radio, quella empolese per eccellenza. Radio Lady sarà la radio ufficiale dell’Empoli Fc per l’ottava stagione consecutiva e coprirà anche l’annata 2021-22, quella del ritorno in Serie A. L’emittente ha trovato l’accordo per la cessione dei diritti che consentiranno la radiocronaca integrale delle partite dell’Empoli.

