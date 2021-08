Il gruppo Lega Salvini Firenze in Palazzo Vecchio organizza per sabato 7 Agosto, alle 10,30 al Mercato del Campo di Marte – viale Manfredo Fanti la raccolta firme per il referendum sulla Giustizia Giusta.

Interverrà il Senatore e Segretario Federale della Lega Matteo Salvini accompagnato dal Capogruppo della Lega Salvini Firenze Federico Bussolin e dai consiglieri comunali.