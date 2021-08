Tenta di sfondare la porta di una abitazione con una mazza da baseball

Intervento della polizia per una lite al quartiere CEP, dove intorno alle 19 un uomo armato di mazza da baseball ha tentato di sfondare la porta di una abitazione. Arrivata sul posto la pattuglia ha sequestrato la mazza, abbandonata, constatando che il portoncino della abitazione era stato danneggiato. Nell'appartamento ci abita una coppia, stranieri da tempo residenti a Pisa. Da quanto appreso sarebbe stato un vicino di casa ad intervenire per primo allontanando l’aggressore.

Questi, che abita poco distante, è stato successivamente identificato e risulta essere il fratello dell’uomo che vive nell’appartamento preso di mira. Il movente della aggressione è da ricercare in dissapori familiari, che era la prima volta però che sfociavano in un episodio di aggressione. La coppia aggredita è stata informata dei suoi diritti, mentre l’ aggressore redarguito sulle conseguenze penali cui si espone in caso di denuncia da parte delle parti offese.