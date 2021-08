THiNK, il festival della cultura digitale sbarca a Figline e Incisa Valdarno

Una bussola per orientarsi nel mondo nuovo e imparare la transizione digitale dai suoi stessi protagonisti: star di YouTube, innovatori, esperti di tecnologia e pionieri del cambiamento saranno gli ospiti della prima edizione di THiNK - Festival della cultura digitale, l’evento organizzato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno in programma tra Palazzo Pretorio e il Teatro comunale Garibaldi di Figline dal 1° al 3 ottobre 2021.

Se l’avanzamento tecnologico si potesse misurare, gli esperti stimano che il balzo in avanti fatto tra il 2014 e il 2021 sia stato pari a quello compiuto nell’intero Ventesimo secolo. Il progresso umano segue un andamento esponenziale e la curva si è impennata con l’avvento del digitale. Nanotecnologie, computer quantistici, editing genomico e intelligenza artificiale hanno trovato applicazioni concrete nel giro di pochi anni ed è ormai questione di tempo prima che l’intelligenza delle macchine sorpassi quella degli uomini. Sarebbe un errore pensare che il fenomeno riguardi solo qualche oscuro laboratorio della Silicon Valley. La produzione industriale è spinta dall’automazione, la finanza e il mondo dei servizi si trasferiscono su blockchain, l’arte e la manifattura usano strumenti e canali di vendita digitali, le città “smart” sono oggi sistemi complessi che producono e raccolgono enormi quantità di dati. La tecnologia ha cambiato il modo di lavorare, pensare, parlare, giudicare e porsi domande. In breve, il modo di vivere: siamo nel pieno di una nuova cultura digitale.

THiNK è, fin dal nome, un invito ad abbracciare il cambiamento in modo consapevole. Si può essere diffidenti, scettici o entusiasti, ma è un processo che non si fermerà. Meglio allora usare l’arma più potente a nostra disposizione, il pensiero. Lasciandosi guidare da alcuni dei maggiori protagonisti della transizione digitale nel nostro paese.

Tra gli ospiti di THiNK ci saranno esperti di digitale e personalità del web da milioni di seguaci: influencer, studiosi, medici e youtuber, che con la loro testimonianza contribuiranno a fornire una definizione di “cultura digitale” accessibile a tutti, che aiuti a vivere il mondo della tecnologia e dell’innovazione come una risorsa (e non come una minaccia) e racconti alcune tra le innumerevoli nuove opportunità offerte in ogni ambito della quotidianità.

Oltre agli incontri gratuiti aperti al pubblico sono previste anche sessioni tematiche per gli specialisti dei settori maggiormente coinvolti dalla transizione tecnologica, laboratori sui temi del digitale, momenti riservati ai più giovani e un’ampia sezione espositiva che comprende anche un’area gioco dedicata al videogaming, sia quello contemporaneo che quello vintage.

Il programma del festival verrà svelato nelle prossime settimane. Come? Non poteva essere altrimenti: attraverso i social media. THiNK è su Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, e sulle pagine e i profili ufficiali compariranno un po’ per volta alcuni indizi sull’identità dei primi protagonisti attesi al festival. Chi saranno gli ospiti misteriosi? Per scoprirlo non resta che diventare follower di THiNK. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del festival, www.thinkfestival.it

