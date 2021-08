Titolare e cliente aggrediti di notte a Prato, due arresti

Ieri notte a Prato due uomini, il titolare di un chiosco e un cliente, sono stati aggrediti da altri due uomini. Sul posto, nei pressi del Palazzetto dello sport, era stata segnalata una rissa. All'arrivo della polizia era già presente il 118 che stava prestando assistenza e prime cure ai feriti. Uno dei due uomini ha riportato fratture alle orbite oculari. Il paziente meno grave ha fornito agli agenti una prima ricostruzione dei fatti, raccontando l'aggressione da parte di due persone ubriache.

Intorno al chiosco poco dopo la polizia ha trovato due persone, circondate da numerose bottiglie di birra. Uno dei due aveva inoltre una macchia di sangue sui pantaloni. Si tratta di due cittadini, 34 e 24 anni albanesi, già noti alle forze dell'ordine. Durante il controllo il 34enne avrebbe tentato di compiere atti autolesionistici: per bloccarlo un agente è stato colpito da calci e trasportato in pronto soccorso. I due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.