Torna il calcio al Franchi, due amichevoli nel weekend: viabilità e divieti a Firenze

Il calcio torna allo stadio Franchi. Nel finesettimana sono in programma due partite amichevoli che vedranno la Fiorentina scendere in campo sabato sera contro l'Espanyol e domenica mattina contro il Montevarchi. Come disposto dalla Questura scatteranno i provvedimenti soft adottati in occasione delle ultime partite del campionato. Si tratta della chiusura con le barriere di sicurezza del perimetro dello stadio.

Per quanto riguarda la circolazione, i primi provvedimenti a scattare, alle 14 di domani, saranno i divieti di sosta in viale Fanti (tra viale dei Mille e il numero civico 61 eccetto il controviale tratto viale dei Mille-via Caponsacchi) che rimarranno in vigore fino alle 14 di domenica.

Per l'incontro con l'Espanyol sempre dalle 14 di domani si aggiungeranno il divieto di transito in viale Fanti e ulteriori divieti di sosta e di transito sulla direttrice viale Nervi-viale Paoli (nel tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del ’56 all’altezza pista di pattinaggio e distributore escluso)-viale Valcareggi (escluso controviale). Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrà svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa; i veicoli in arrivo da viale Cialdini dovranno svoltare in viale Fanti (destra o sinistra); per le provenienze da viale Fanti lato viale Cialdini obbligo di imboccare viale Calatafimi.

E ancora da viale Calatafimi si dovrà svoltare in viale Fanti verso viale Cialdini, chi arriva da via Volturno svolterà sempre in viale Fanti ma verso viale Calatafimi. Rimarranno liberi l'accesso a piazza Berlinguer, l'adiacente tratto di viale Paoli e piazzale Campioni del '56, che saranno strade senza sfondo con accesso e uscita da viale Fanti lato viale Cialdini.

Più leggeri i provvedimenti disposti per la partita della domenica con il Montervarchi. Si tratta di divieti di sosta e della chiusura al traffico in viale Fanti (da viale dei Mille a viale Nervi) e via Carnesecchi (tra via San Gervasio e viale Fanti) in orario 8-14.Attenzione. Per raggiungere il centro vaccinale del Mandela Forum, i mezzi provenienti da viale dei Mille dovranno voltare a destra e seguire l'itinerario viale Fanti-largo Gennarelli-viale Malta-viale Fanti-viale Paoli.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa