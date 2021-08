Una barca da canottaggio sulla rotonda di Limite per i 160 della Canottieri

Terminata la fase di progettazione sono iniziati i lavori che porteranno all’installazione di una barca da canottaggio alla rotonda stradale tra via Salani e la strada provinciale 106.

L’installazione è prevista a settembre e sarà l’occasione per festeggiare i 160 anni dalla nascita della Società Canottieri Limite, il progetto rientra nell’ambito di un più ampio piano di riqualificazione urbana del Comune di Capraia e Limite.

“Con questo progetto, ha detto il sindaco Alessandro Giunti, vogliamo caratterizzare la rotonda con una eccellenza di Capraia e Limite, vogliamo sottolineare l’identità storica e culturale del territorio e della società di canottaggio più antica d’Italia. Per questo abbiamo chiesto alla Società Canottieri Limite una collaborazione al fine di realizzare questa installazione e richiamare un messaggio forte e ricco di significato, una società che ha fatto nascere l’attività remiera in Italia e un centro sportivo di livello nazionale”.

La barca da canottaggio è lunga 9 metri e larga 45 cm, in resina con coperta in acciaio e completa di remi. Adiacente alla barca sarà collocato un pannello sagomato in acciaio inox a rappresentare l’Arno e di fianco un globo ad indicare la terra e a significare l’attività della Società Canottieri Limite nel mondo.

La barca da canottaggio e gli arredi sono stati donati dalla Società Canottieri Limite.

“Quest’ anno, ha dichiarato il Presidente della Canottieri Filippo Busoni, la Società Canottieri Limite festeggia 160 anni di storia. Un traguardo importante, fatto di lavoro, fatica, sacrifici e tanti successi olimpionici, mondiali, internazionali ed italiani che tutt’oggi vengono raggiunti dai suoi atleti. L’attuale situazione epidemiologica non permette di svolgere una compiuta programmazione degli eventi, ma tra questi è con grande piacere che abbiamo concordato con la l’amministrazione comunale di porre una barca da canottaggio all’interno di una delle rotatorie stradali che danno l’accesso alla città. Siamo felici che Limite si presenti con il suo simbolo più importante, ossia quello di una barca”.