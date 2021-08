I vigili del fuoco del Comando di Firenze sono intervenuti sull'argine del fiume Bisenzio a S.Mauro a Signa, Via Argine Strada, per un vasto incendio di sterpaglie. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero Drago del nucleo di Arezzo che ha effettuato diversi lanci. L'intervento è tuttora in corso.