Viadotto Marco Polo, proseguono i lavori di messa in sicurezza

Prosegue la messa in sicurezza del Viadotto Marco Polo. Da lunedì 9 agosto è in programma la posa del guard rail, già effettuata su altri tratti, sul Ponte Borsellino. Nella prima fase (dal 9 al 11 agosto) sarà in vigore il divieto di transito sulla rampa di accesso al viadotto da via De Nicola per le proveniente dal lato di Rovezzano. A seguire (dal 12 al 13 agosto) scatterà la chiusura della rampa al viadotto da via De Nicola per la direttrice proveniente dal centro città. Per l'intera durata dell'intervento previsto un restringimento di carreggiata sul ponte da via De Nicola in direzione autostrada.

Entro fine mese sarà inoltre realizzato l'intervento di posa dei guard rail a protezione del nuovo pannello a messaggio variabile installato da Silfi in corrispondenza della rampa verso viale Europa sulla carreggiata direzione città. Per questi lavori sarà istituito un restringimento da due a una corsia per circa 300 metri in corrispondenza della rampa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa